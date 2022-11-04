Советник Байдена прибыл в Киев: с кем встретился и о чем говорили

Салливана проинформировали о ситуации на фронте и ракетных атаках России по инфраструктуре Украины.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 4 ноября побывал с визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом сообщает Bloomberg и пресс-служба президента Украины.

По информации издания, Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи США в сфере безопасности. Также сообщается, что Зеленский призвал союзников поставлять дополнительные системы ПВО и более совершенное вооружение.

В то же время в Офисе президента Украины сообщили, что Ермак и Салливан провели встречу в формате тет-а-тет. Стороны обсудили все актуальные вопросы сотрудничества Украины и США и продолжение поддержки в войне с Россией.

Также состоялась встреча в расширенном формате, в которой в частности приняли участие заместители Ермака, глава ГУР Кирилл Буданов, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр энергетики Герман Галущенко, глава Фонда госимущества Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Советника Президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства. Джейка Салливана проинформировали о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении ОП.

В ходе встречи обсудили также вопросы результатов и перспектив работы зернового соглашения.

Напомним, США 4 ноября объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долл. В него вошли ПВО Hawk, отремонтированы чешские танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Вступление в ЕС, членство в НАТО и пакет помощи Украине – интервью с Ольгой Стефанишиной

Читайте также: