Советник Байдена просил Офис Зеленского "осторожнее" комментировать инцидент с ракетой в Польше — CNN

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан якобы звонил по телефону в Офис президента после заявления Владимира Зеленского о том, что в Польше упала российская ракета.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

После получения информации о том, что, вероятно, российские ракеты упали на территорию Польши, весь мир замер в напряжении.

Джо Байден был первым, кто снял напряжение, сказав журналистам, что по начальной информации ракета была запущена не с территории РФ.

По словам журналистов, облегчение среди официальных лиц США было ощутимым. Вопреки их худшим опасениям, предварительные данные разведки предположили, что Россия не намеренно атаковала Польшу. Но для Байдена и его советников этот эпизод все еще представлял собой ситуацию, которой они долго боялись: непреднамеренный удар на территории НАТО в результате атак по Украине, последствия которого оставались неопределенными.

В издании утверждают, что советники Байдена призывали к спокойствию и терпению, в том числе украинских чиновников.

Приблизительно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский заявил, что "в Польше упала российская ракета", назвав это "очень значительной эскалацией" со стороны Москвы, требующей ответа.

После этого советник Байдена Салливан якобы быстро позвонил по телефону в Офис Зеленского и призвал внимательнее относиться к тому, как говорить об инциденте. Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбу украинского президента организовать звонок, сообщил источник CNN.

"Трещина в отношениях"

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По мнению журналистов, этот инцидент создал некоторые трещины в альянсе Запада с Украиной.

Байден и Дуда публично намекали, что ракета, похоже, происходит от украинской системы противовоздушной обороны. Это утверждение Зеленский категорически отрицает, что разочаровало польских чиновников, говорят источники CNN.

Что известно о падении ракеты в Польше

Напомним, что вечером, 15 ноября, российская ракета упала в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы – Пшеводе. В результате атаки погибли два человека.

Первоначально в заявлении польского МИД говорилось, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Впоследствии президент страны Анджей Дуда на брифинге заявил, что нет четких доказательств того, кто запустил ракету.

Британская газета The Guardian отметила, что США и Россия якобы отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше якобы было вызвано работой украинского ПВО.

Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что "Украина имеет право защищать себя" от атак России. Кацлер Германии Олаф Шольц и премьер Нидерландов Марк Рютте согласились с этим мнением, заявив, что ракета не упала бы в Польше, если бы не российские обстрелы по Украине.

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