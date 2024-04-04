Советник Байдена верит в ядерный удар по США, если дать Украине слишком много оружия – республиканец Маккол

На вопрос, осторожнее ли Джейк Салливан за президента Байдена в вопросе Украины, он сказал, что "они своего рода единомышленники".

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что РФ может применить ядерное оружие, в частности для удара по США, если Вашингтон предоставит Украине слишком много оружия.

Об этом заявил член Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол в интервью Puck.

Майкл Маккол / Фото: Associated Press

"Джейк — он слишком осторожен. Он очень робок. И он согласился с этой мыслью, что если мы (США) дадим им (Украине) слишком много, то Россия использует против нас тактическое ядерное оружие. Ну, большинство данных разведки, которые я видел, заключаются в том, что они (россияне) не собираются этого делать. Потому что это изменило бы правила игры для всех", – говорит Маккол.

На вопрос, осторожнее ли Джейк Салливан президента Байдена в вопросе Украины, он сказал, что "они своего рода единомышленники".

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"Но я просто думаю, что он (Салливан) был слишком робким, слишком осторожным. И все слишком провокативно. Но самое безумное то, что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это предоставляем (Украине). Просто этого мало и поздно", – заметил республиканец.

По его информации, госсекретарь США Энтони Блинкен был сторонником дополнительной военной помощи Украине, в частности, поддержал инициативу Польши предоставить Украине МИГи.

Ранее Майкл Маккол заявил, что после пасхальных каникул спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намерен вынести на голосование законопроект о помощи Украине.

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