Советник главы ОП Николай Безубенко напомнил о реальной цене ядерного оружия, от которого отказалась Украина

Советник руководителя офиса президента Украины Николай Беззубенко, комментируя выступление Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене напомнил о цене отданного украинцами ядерного оружия, от которого Украина отказалась:

«За отказ от третьего ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности. Цена ядерного оружия, сделанного руками украинцев, стоит не только договорной защиты их жизни, но и безопасности энергетической, поддержки трансформаций в нашей стране, создания фона ее устойчивости и восстановления», — отметил Беззубенко.

По мнению Беззубенко, президент имеет полное право говорить решительно и откровенно, призывая мир реагировать не только по де-юре, но и по совести:

«Кто-то уже говорит о невзвешенной тональности выступления Президента. Возможно, это и не похоже на умиротворяющий тон, но нестерпимая боль за каждую потерянную жизнь, глаза матерей погибших, обуславливают еще и не такую риторику. Поддерживаю Президента и в решительности, и в праве говорить правду – честно и откровенно. Украинцы способны не только защищать, мы умеем строить, работать творчески, тяжело и по совести. Действовать по совести Президент призвал и весь мир!», — подытожил Беззубенко.

Как известно, во время выступления на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский призвал государств-подписантов Будапештского меморандума придерживаться взятых на себя обязательств и обеспечить гарантии безопасности и территориальной целостности Украины.