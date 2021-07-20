Советник Госдепа США едет в Украину: детали визита

Он продолжит дипломатические диалоги с Украиной и Польшей по целому ряду вопросов, включая общие беспокойства по газопроводу "Северный поток-2" и энергетической безопасности в целом, а также текущие реформы.
Советник Государственного департамента Дерек Шолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21-23 июля с целью усиления стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Находясь в Киеве, советник Шолле встретится с высшими чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины в противодействии агрессии России и в дальнейшем продвижении экономических и антикоррупционных реформ", — говорится в сообщении.
Также он встретится с представителями делового сообщества, чтобы обсудить экономическое восстановление Украины и возможности совместного процветания.
"В Варшаве советник Шолле обсудит с высшими чиновниками и представителями гражданского общества стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также нашу общую приверженность демократическим ценностям и институтам", — отметили в Госдепе.
Он также пообщается с руководителями деловых кругов для укрепления двусторонних экономических связей.
Напомним:
США предлагают провести визит Владимира Зеленского в Вашингтон и встречу с Джо Байденом в августе, а не июле, как сообщала ранее украинская сторона.
7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.