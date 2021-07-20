Советник Госдепа США едет в Украину: детали визита

Он продолжит дипломатические диалоги с Украиной и Польшей по целому ряду вопросов, включая общие беспокойства по газопроводу "Северный поток-2" и энергетической безопасности в целом, а также текущие реформы.

Советник Государственного департамента Дерек Шолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21-23 июля с целью усиления стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Находясь в Киеве, советник Шолле встретится с высшими чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины в противодействии агрессии России и в дальнейшем продвижении экономических и антикоррупционных реформ", — говорится в сообщении.

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Также он встретится с представителями делового сообщества, чтобы обсудить экономическое восстановление Украины и возможности совместного процветания.

"В Варшаве советник Шолле обсудит с высшими чиновниками и представителями гражданского общества стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также нашу общую приверженность демократическим ценностям и институтам", — отметили в Госдепе.

Он также пообщается с руководителями деловых кругов для укрепления двусторонних экономических связей.

Напомним:

США предлагают провести визит Владимира Зеленского в Вашингтон и встречу с Джо Байденом в августе, а не июле, как сообщала ранее украинская сторона.

7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

Новости Украины: какие вопросы Зеленский планирует обсудить с Байденом

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