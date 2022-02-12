Советник президента США и зампредседателя Европейской комиссии обсудили санкции против России: подробности

Стороны скоординировали детали потенциального трансатлантического ответа, включая как финансовые санкции, так и контроль над экспортом.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с главой аппарата председателя Европейской комиссии Бьорном Зайбертом обсудил вопросы подготовки к введению санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.

"Стороны скоординировали детали потенциального трансатлантического ответа, включая как финансовые санкции, так и контроль над экспортом, которые могут быть введены совместно Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими партнерами и союзниками", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что чиновники также договорились продолжить тесное партнерство между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по широкому кругу вопросов, включая энергетическую безопасность.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что пакет тяжелых для РФ санкций уже готов.

Добавим, что Британия одобрила самые жесткие санкции против России. Они будут введены в случае нападения РФ на Украину.

Между тем в Сенате США зашло в тупик обсуждение законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Законопроект завис из-за того, что в Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2". Не исключено, что соответствующий процесс запустят снова.

Напомним, что ранее говорилось, что ЕС готовит "значительный и всеобъемлющий" пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину — от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особо важных товаров.

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