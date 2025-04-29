Советник Трампа назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира»

Советник Трампа Майкл Уолтц / © Associated Press

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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира».

Об этом Волтц сказал в эфире FOX News.

«Ну, я скажу, что Украина была и одна из самых коррумпированных стран мира. Мы всегда должны охранять деньги налогоплательщиков, а они уходили миллиардами. И я не помню, чтобы я сидел в Конгрессе», — отметил он.

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По словам Майкла Уолтца, предыдущая администрация осуществляла весь необходимый надзор за этим процессом, так что теперь администрация Трампа должна пристально следить за этим.

«Но, во-вторых, да, он был в состоянии войны, но мы должны найти возможности, чтобы закончить войну. И можно было бы просто подумать, вместо того, чтобы пытаться исправлять президента, Соединенные Штаты и вице-президента в Овальном кабинете, когда он был приглашен туда на первую встречу, и мог бы сидеть бок о бок с президентом, подписывая соглашение о полезных ископаемых, которое связало бы наши экономики в обозримом будущем.

Встречу президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Уолтц назвал «исторической упущенной возможностью».

«Вы хотите поговорить о гарантиях безопасности? Это было бы феноменально. Я думаю, что это была историческая и упущенная возможность», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что чиновники в Украине и Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп находится на грани выхода из переговорного процесса по войне.