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Советник Трампа назвал возможные уступки Украины для заключения мира

Советник Трампа назвал возможные уступки Украины для заключения мира

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц / Фото: Associated Press

Обсуждение возможных уступок ведется с обеими сторонами конфликта.

Украине, возможно, придется пойти на некоторые территориальные уступки РФ и отказаться от членства в НАТО.

Такие уступки для мирного урегулирования подтвердил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью на телеканале Fox News.

Он ответил утвердительно на вопрос об отказе Украины от НАТО и территориальных уступок, в частности, Донбассом и районами, "которые в значительной степени заселены выходцами из России".

"Ты ни в чем не ошибаешься", – сказал Уолтц.

При этом советник Трампа подчеркнул, что идет обсуждение таких уступок с обеими сторонами конфликта.

"Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими российскими коллегами. Мы обсуждаем эти вопросы с нашими украинскими коллегами. И мы подталкиваем обе стороны вместе с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", — сказал он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Александр Бевз сообщил, что во время переговоров представителей Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии вопрос уступок или признания оккупированных территорий частью России не обсуждался.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча специального посланника Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Москве была "очень положительной и продуктивной".

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