Советник Трампа попытался оправдаться за инцидент с журналистом в закрытом чате

Уолтц оправдывается за скандал с журналистом The Atlantic, попавшим в закрытый чат Signal. Но его версия вызывает вопросы.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за то, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в закрытый чат, в то же время предположил, что журналист спланировал это.

Об этом Уолтц высказался в эфире телеканала FoxNews.

Телеведущая поинтересовалась, как номер журналиста оказался в закрытом чате Signal. И вот, как советник по нацбезопасности попытался это объяснить.

"У тебя когда-то было такое, что в контактах отображается чье-то имя, но с другим номером? Да? У тебя номер одного человека записан под контактом другого", – ответил Уолтц.

Также читайте Хегсет набросился с обвинениями на журналиста, которого добавили в тайный чат

По его словам, Голдберг каким-то образом мог заменить контакт с пометкой "JG" на собственный номер, чтобы получить доступ к групповому чату в Signal. Однако Уолтц не озвучил четких объяснений по поводу ошибки, вместо этого взялся подчеркивать "плохую репутацию" журналиста.

Напомним, спикер Белого дома Кэролайн Левитт возразила, что в чате обсуждались секретные материалы, опроверг слухи об утечке "военных планов". Она также заявила, что Белый дом выясняет, как номер Голдберга случайно попал в сообщения.