Советник Трампа сделал новое заявление о прекращении войны в Украине

Встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии на следующей неделе должна обеспечить прекращение огня и движение к миру.

Об этом в пятницу, 7 марта, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц во время выступления Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Американский президент попросил своего советника объяснить журналистам, что сейчас происходит в вопросе российско-украинской войны. Он ответил, что позиция Белого дома неизменна: обе стороны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

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“Оба лидера [Владимир Зеленский и Владимир Путин] сами признавали, что президент Трамп может остановить войну. У нас было предварительное взаимодействие с россиянами. Украина имела прекрасную возможность связать наши экономики путем заключения соглашения о редкоземельных металлах, но, к сожалению, все пошло не так хорошо, но мы думаем, что все поправим", – ответил Уолтц.

Он подчеркнул, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места" на встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе.

По словам Уолтца, с американской стороны примут участие он сам и госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Саудовскую Аравию в понедельник, 10 марта, и анонсировал украинско-американские переговоры, которые там начнутся позже.

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