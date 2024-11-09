Советник Трампа заявил, что Украина должна забыть о Крыме и думать о мире: у Зеленского ответили

Это Россию нужно заставить слышать, что мир нужен и мир должен быть надежным, отметил Дмитрий Литвин.

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует отказаться от намерений вернуть Крым и сосредоточиться на достижении мира. Это заявление прокомментировал советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Об этом пишет BBC-Украина.

"Проблема в том, что это Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина.... Украина предлагает мир еще с 2022 года – есть вполне реалистичные предложения. И это Россию нужно заставить слышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным, чтобы просто не было очередного повторения российских ударов", – заявил ВВС советник президента Зеленского.

Литвин напомнил, что в Украине "ежесуточно продолжаются российские удары иранских "шахедов" по гражданской инфраструктуре, по обычным домам, ежедневно ракетные удары".

"Теперь уже и Северная Корея дала Путину своих солдат для большей войны против Украины. Сейчас в октябре Путин тратит больше своих людей в штурмах на фронте. О чем это свидетельствует? Очевидно, что он хочет воевать дальше", — резюмировал советник президента.

Напомним, в МИД Украины сообщили, что уже готовится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Прогнозы относительно войны зимой, блокады Крыма, боев на Курщине и ударов по России

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