Как заставить Путина договориться: в команде Трампа не могут прийти к согласию

Часть администрации выступает за сокращение финансовой и военной помощи Украине, что, по мнению критиков, будет фактически означать ее разоружение и капитуляцию перед Россией.

В команде президента США Дональда Трампа нет единства по поводу того, как заставить Россию пойти на переговоры по Украине. Одни советники предлагают использовать экономическое давление и санкции, в то время как другие считают, что сокращение помощи Киеву может подтолкнуть к скорейшему завершению войны.

Об этом пишет NBC News.

По словам источников, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель Украины Кит Келлог настаивают на усилении американского влияния, чтобы заставить Путина уйти в отставку. В то же время, часть администрации выступает за сокращение финансовой и военной помощи Украине, что, по мнению критиков, фактически будет означать ее разоружение и капитуляцию перед Россией.

Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее открыто выражал скептицизм о поддержке Киева:

"Зачем тратить 130 миллиардов долларов на Украину, когда мы даже не можем оплатить свои счета дома?"

После вступления в должность Трамп наметил несколько вариантов давления на Россию. Он пригрозил ввести новые пошлины, санкции и налоги на импорт российских товаров, если Путин не пойдет на переговоры. Однако этот подход оказывает ограниченное влияние, ведь после 2022 года торговля между США и РФ значительно сократилась: за прошлый год импорт российских товаров в США составил всего 2,9 млрд долларов против 30 млрд в 2021 году.

"Это полный отвлекающий маневр", – заявил бывший сотрудник службы нацбезопасности администрации Байдена, отмечая, что США почти полностью отключили свою экономику от российской.

Еще один вариант – использование замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, хранящихся в европейских и американских банках. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что эти средства могут пойти на поставку оружия и финансирование украинского правительства:

"Трамп мог бы оказывать давление на европейцев, чтобы они конфисковали эти резервы и перевели их на счет украинцев", – заявил Тейлор.

Несмотря на опасения возможного изменения курса США, некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

"Я думаю, он начал понимать, насколько сложно решить эту проблему, и что Россия не будет конструктивной, если мы не будем оказывать больше давления", – заявил американский чиновник, занимающийся вопросами Украины и России.

Напомним, стратегию президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине и представят на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.