У Трампа передумали и сказали, за сколько времени хотят закончить войну в Украине – Reuters

Советники Дональда Трампа тихо отказываются от предвыборного обещания прекратить войну в первый день пребывания в должности.

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа теперь признают, что для решения вопроса войны в Украине понадобятся месяцы или даже больше. Это четкая проверка реальностью самого большого внешнеполитического обещания Трампа – заключить мирное соглашение в первый же день пребывания в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters.

Двое соратников Трампа, обсуждавших с ним войну в Украине, сказали, что рассматривают месячный график разрешения конфликта. Они объяснили обещания политика о завершении войны в первый день как сочетание высказываний кампании с недостаточной оценкой разрешения конфликта и времени, необходимого для комплектования новой администрации.

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Такие оценки согласуются с заявлениями будущего представителя президента США в России и Украине Кита Келлога. Тот ранее сказал, что хотел бы найти "развязку" войны в течение 100 дней.

Однако даже озвученный Келлогом продленный конечный срок был "слишком оптимистичным", считает экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что неуступчивость имеет негативные стороны", – сказал Хербст.

Авторы статьи обратили внимание, что за последние месяцы Россия добилась значительных успехов на поле боя. Многие аналитики утверждают, что у Путина есть стимул тормозить мирное соглашение, пока он пытается получить контроль над большей частью украинской территории.

Хербст напомнил комментарии посла России в ООН Василия Небензи в этом месяце. Тот сказал, что мирные планы, выдвинутые советниками Трампа, "не представляют интереса".

Сообщается, что хотя точные контуры мирного плана Трампа все еще обсуждаются, советники политика в целом поддерживают снятие возможности членства Украины в НАТО, по крайней мере, в обозримом будущем, и замораживание текущих линий фронта.

Большинство советников новоизбранного президента США также выступают за предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками.

"Пока попытки команды Трампа прекратить войну происходили отрывчасто, подчеркивая степень, до которой предвыборные обещания могут столкнуться с реальностью сложных дипломатических переговоров", – говорится в публикации.

Напомним, накануне будущий советник по национальной безопасности в администрации Трампа Майк Уолтц избежал прямого ответа на вопрос о реалистичных временных границах для прекращения огня в Украине.

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