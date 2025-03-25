"Советская тактика": политолог объяснил, почему Россия затягивала переговоры с США

Российские переговорщики намеренно затягивали переговоры с американцами. Для этого делегация РФ использовала методы дипломатического истощения, которые в свое время активно применялись в СССР.

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии "РБК-Украина".

"Туда отправили двоих, я бы даже сказал, неосоветских людей, которые являются воспитанниками еще той советской школы – один дипломатической, другой из КГБ-ФСБ. Они поехали туда с целью сидеть, затягивать это время, цепляться к каждой запятой, к каждому предложению и пытаться утомить американцев, чтобы те махнули рукой и согласились на то, что россияне предлагают", – отметил политолог.

Он объяснил, что это не новая тактика. Она напоминает "советский стиль" ведения переговоров, который использовал, в частности советский дипломат Андрей Громыко.

"Извините, задалбывали с утра до ночи, говорили на разные темы, делали перерывы, пили кофе и снова продолжали. И вот такая же история была и здесь [в Саудовской Аравии – ред.], скорее всего", – предположил эксперт.

Политолог также предостерег, что перенос фокуса переговоров на Черное море может представлять определенную угрозу для Украины.

"Эта ситуация содержит определенную опасность для нас. Мы должны быть готовы к тому, что те же Соединенные Штаты будут продвигать определенные тезисы, которые, возможно, не очень Украине понравятся. Перемирие в Черном море, учитывая то расписание, которое мы имеем, сейчас выгоднее России, чем Украине", — отметил Игорь Рейтерович.

Напомним, по мнению британского финансиста, на переговорах Россия спасает свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов Украины и одновременно сохраняет возможность терроризировать украинцев.

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