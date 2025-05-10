Совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Британии и Украины: принято важное решение

Лидеры Польши, Британии, Украины, Франции и Германии сделали совместное заявление после встречи «Коалиции желающих» в Киеве / © Владимир Зеленский

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После встречи лидеров «Коалиции желающих» с президентом Украины, которая состоялась в Киеве в субботу, 10 мая, лидеры пяти стран – Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины – сделали совместное заявление.

Текст заявления опубликовал президент Украины.

Зеленский сообщил, что участники встречи согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть установлено «полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток».

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«Они согласились, что безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, то это можно рассматривать только как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию. Они требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, море и на суше», — говорится в заявлении.

«Коалиция желающих» подчеркнула, что режим тишины нуждается в эффективном мониторинге. Такой контроль возможен в тесном содействии с США.

Чтобы создать пространство для дипломатии, стороны должны соблюдать прекращение огня не менее 30 дней. Это время должно быть использовано для дипломатической работы, которая сосредоточится на определении безопасности, политических и гуманитарных принципов мира.

«Они [лидеры коалиции – ред.] приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и Соединенные Штаты», — отмечается в заявлении.

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В то же время укрепление украинской армии остается сверхважным вопросом для партнеров Украины, ведь это «главная гарантия суверенитета и безопасности» нашей страны. Вторым основным элементом гарантий безопасности Украины станет контингент миротворческих войск.

Также отмечается, что если РФ откажется от полного и безусловного прекращения огня, участники коалиции введут более жесткие санкции против ее банковского и энергетического секторов. В первую очередь, санкции будут направлены против торговли ископаемым топливом и деятельности теневого флота.

Также лидеры договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, введенными Великобританией, Норвегией и США.

В то же время, продолжится работа над эффективным использованием замороженных российских активов. Подробное обсуждение этого вопроса запланировано на следующем саммите «Большой семерки».

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«Они выразили готовность и дальше укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Анкара присоединилась к встрече "Коалиции желающих" в Киеве в онлайн-формате. Глава МИД Турции сообщил участникам встречи, что его страна готова взять на себя контроль за прекращением огня в Украине.