Совместные военные учения РФ и Китая: эксперт раскрыл скрытые цели

Военные учения РФ и Китая / © Associated Press

Реклама

В августе Китай и Россия проведут совместные военные учения. Они состоятся у Владивостока, в Японском море, а также в Тихом океане. Это вызывает вопрос: зачем они это делают? Эти маневры могут быть не только отработкой совместных действий, но и «пальпацией возможностей потенциального противника».

Такое мнение высказал военный эксперт, директор развития Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

По словам Валерия Рябых, для России подобные учения являются вынужденным шагом.

Реклама

«Они понимают, что Китай является естественным антагонистом Российской Федерации и будет сохранять определенную приверженность сотрудничеству с Россией, пока это не будет противоречить его интересам», — пояснил эксперт.

Он ссылается даже на ливни документов ФСБ, свидетельствующих о разработке операций по усилению контрразведывательных мер в отношениях с КНР еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Такие совместные учения, происходящие в последнее время с определенной периодичностью, выгодны обеим сторонам для «сверки военных возможностей друг друга».

Влерий Рябых предостерегает, не стоит исключать, что под видом партнерства эти меры, прежде всего, зондирование потенциала возможного противника. Это позволяет «держать руку на пульсе», чтобы вовремя реагировать на любые изменения.

Следовательно, будущие учения «Морское взаимодействие-2025» между ВМС Китая и России — это не просто демонстрация силы, а, возможно, гораздо более глубокая игра на геополитической арене.

Реклама

Напомним, в Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияния на их отношения с агрессорской Россией. Ведь якобы их сотрудничество не направлено против третьих сторон.