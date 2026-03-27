Совместный отпор дронам и баллистике: Зеленский заявил о договоренности с Саудовской Аравией

Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности с Саудовской Аравией об оборонном сотрудничестве. Стороны объединяют усилия против общих угроз, в частности ударов дронов и баллистики.

Об этом глава государства написал в Сети.

«Есть важная договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. Перед началом нашей встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ», — говорится в заявлении Зеленского.

Подписанный документ создает основу для будущих контрактов, развития технологического партнерства и привлечения инвестиций, а также укрепляет позиции Украины как международного донора безопасности.

Украина заявляет о готовности передавать свой опыт и наработки Саудовской Аравии и совместно работать над усилением защиты человеческих жизней.

«Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И у Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным», — подчеркнул президент.

Отдельное внимание во время переговоров стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива, в частности поддержке иранского режима со стороны России, состоянию топливных рынков, а также перспективам энергетического взаимодействия.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что США и страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и другие) обратились к Украине за помощью в защите от дронов. Украинские эксперты уже работают на местах, делясь уникальным опытом, поскольку западных систем ПВО недостаточно для отражения плотных атак. Сейчас ведутся переговоры о поставках украинских технологий в обмен на дефицитные ракеты и финансирование отечественного оборонпрома. Киев готов продавать дроны-перехватчики вместе с комплексной экспертизой их применения.

Заметим, 26 марта Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для проведения важных встреч по укреплению безопасности и сотрудничества.