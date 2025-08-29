Союз диктаторов: как Путин, Ким и Си продемонстрируют на параде в Китае опасный союз

Ким Чен Ын, Владимир Путин, Си Цзиньпин. / © ТСН.ua

Российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын на следующей неделе посетят военный парад в Пекине. Вместе с президентом Китая Си Цзиньпином они продемонстрируют коллективное сопротивление давлению Запада.

Об этом говорится в материале The Guardian.

По данным Министерства иностранных дел Китая, среди 26 иностранных глав государств и правительств, посетящих парад на следующей неделе, не будет ни одного западного лидера, за исключением Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, являющейся членом Европейского Союза.

Среди участников парада также будут сербский лидер Александар Вучич, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, президенты Ирана Масуд Пезашкян, Индонезии - Прабово Субианто и спикер Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик.

"На фоне роста военного могущества Китая во время парада ко Дню Победы 3 сентября три лидера продемонстрируют значительную солидарность", - отмечает издание.

В этот день глава Си Цзиньпин проведет смотр десятков тысяч военнослужащих на площади Тяньаньмэнь вместе с иностранными чиновниками и высокопоставленными китайскими лидерами. Кроме того, на параде, который станет одним из самых больших в Китае за последние годы, будет продемонстрировано передовое оборудование, такое как истребители, системы противоракетной обороны и гиперзвуковое оружие.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент-диктатор России Владимир Путин находятся в списке среди более 20 иностранных лидеров, которые посетят военный парад в Китае на следующей неделе по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Этот парад, организованный китайским президентом, дал главе "самого санкционного режима в мире" возможность появиться вместе с другими мировыми лидерами, тяготеющими к альтернативному мировому порядку, который стремились создать Си и Путин.