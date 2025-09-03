Союз диктаторов в Пекине: какое дерзкое послание дал Путин Украине и миру

Владимир Путин. / © Associated Press

Пребывание российского "фюрера" Владимира Путина в Пекине и горячие встречи с лидерами Китая и Северной Кореи стали очень показательными. Более того, послание диктатора Украине, Европе и президенту США Дональду Трампу состоит в том, что Россия может продолжать войну так долго, как нужно, пока не получит то, чего хочет.

Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннета.

Автор отмечает, что показательны были переговоры Путина с его корейским коллегой Ким Чен Ином. Именно поэтому Украину и ее союзников будут беспокоить ее кадры на их встрече с объятиями и крепкими рукопожатиями, а слова.

Хозяин Кремля поблагодарил Кима за участие в боях в Курской области. В свою очередь лидер КНДР ответил, что полностью поддерживает Москву, и пообещал сделать «все возможное, чтобы помочь». В частности, снова предоставить своих солдат.

"Это зловещее предупреждение и еще одно доказательство того, что для Москвы это дружба с углубленными стратегическими выгодами. Так что если и существовала какая-то надежда, что в России скоро закончатся человеческие ресурсы, то она, вероятно, просто угасла", - отмечает Sky News.

Другой источник для беспокойства – это очевидная безоговорочная поддержка Путина президентом Китая Си Цзиньпином. Беннет отмечает, и хотя Пекин не раз заявлял, мол, нейтральный в отношении Украины, но во время мероприятий в Пекине это выглядело совсем другим. В частности, Си посадил президента-диктатора РФ направо от себя во время парада и придал ему честь и одну из главных ролей.

"Это человек (Путин - Ред.), который воевал против своего соседа в течение последних трех с половиной лет, и делал это даже во время парада. Пока Си говорил о важности мира, российские войска совершили очередную масштабную воздушную атаку на Украину. Это показывает, насколько кремлевский лидер ободряется событиями последних."

Таким образом, Путин имеет экономическую поддержку Китая и Индии. И, что важно, если потребуется, то у него будет еще больше военной поддержки от Северной Кореи.

Как сообщалось, американский президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США. Заявление главы Белого дома прозвучало после парада, на котором присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, "фюрер" России Владимир Путин и диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ин.

Напомним, 3 сентября военный парад в Китае состоялся по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии. Среди гостей были диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ин. Запад стал знаменательным не только для хозяина Кремля, но и для главы "наиболее санкционного режима в мире" Кима возможность появиться вместе с другими мировыми лидерами, тяготеющими к альтернативному мировому порядку, который стремились создать Си и Путин.