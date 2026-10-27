Союзник Путина во главе ООН: зачем Трамп продвигает Орбана на ключевой пост

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Белый дом предложил кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана взамен Антониу Гутеррешу в должности генерального секретаря ООН, а также рассматривает его в роли посредника в переговорах по Украине. Инициатива Вашингтона вызвала отрицательную реакцию в Европе.

Об этом сообщают испанское издание ABC и итальянское Il Sole 24 Ore .

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По данным медиа, в администрации президента США Дональда Трампа активно продвигают кандидатуру Орбана на должность. В своей кампании они описывают венгерского экс-премьера как генерала в армии ООН, которая, по их мнению, состоит преимущественно из бюрократов.

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Поклонники движения Make America Great Again называют Орбана «кандидатом мечты». В Белом доме акцентируют внимание на его позиции по защите западной цивилизации, в частности в вопросах иммиграции, свободы слова, независимости судебной системы и ценностей либеральной демократии.

В то же время, сама идея продвижения Орбана на одну из ключевых международных должностей вызвала возмущение в Европе. По оценкам источников в Брюсселе, его кандидатура может встретить серьезное сопротивление со стороны европейских государств.

Реакция на кандидатуру Орбана

Отмечается, что пока неизвестно — насколько серьезны намерения Вашингтона продвигать Орбана. В Штатах предполагается, что Россия и Китай также могут поддержать политика. В таком случае венгерский экспремьер потенциально мог бы стать общим кандидатом этих трех стран.

«Если бы Орбан появился, имея за спиной поддержку трех великих государств, то, прежде всего, европейские страны, в частности Франция и Великобритания, имели бы возможность выступить против этого и принять решение о применении права вето, которое они имеют как постоянные члены», — пишет Sole 24 Ore.

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Впрочем, эта идея уже вызвала отрицательную реакцию в Европе. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ее комичной.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига саркастически раскритиковал кандидатуру венгерского премьера, намекнув на его «утонченное мастерство» использовать право вето и шантаж для блокирования важных решений ЕС. В частности, касающихся поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

В то же время в Москве такую перспективу встретили благосклонно. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов приветствовал возможное выдвижение Орбана и даже призвал его как можно скорее подать кандидатуру. По словам российского дипломата, никаких ограничений по кандидатам нет и могут появиться другие претенденты.

Ставка Вашингтона на Орбана

Не исключено, что этот шаг Вашингтона станет еще одним примером хаотической внешней политики Дональда Трампа и его попыток ослабить международные и многосторонние организации, обвиняемые в антиамериканской позиции.

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Открытое увлечение Трампом, тесные личные связи с «фюэром» Владимиром Путиным и постоянные споры с европейскими институциями стали основой международной стратегии Виктора Орбана за 16 лет его пребывания в должности премьер-министра Венгрии. В то же время он назвал Украину «врагом номер один для Венгрии».

Несмотря на это, представители Белого дома уже перешли к конкретным шагам: они выяснили, готов ли Орбан присоединиться к этой инициативе. Венгерский премьер, по данным издания, выразил готовность при условии, что успех будет гарантирован.

В Вашингтоне также заявили, что могут заручиться поддержкой, по меньшей мере, восьми, а возможно, и десяти из 15 членов Совета Безопасности ООН. Для официальной рекомендации кандидата необходимо получить не менее девяти голосов и не столкнуться с вето постоянных членов Совета. Американская сторона, как утверждается, рассчитывает на поддержку России и Китая, с которым Орбан наладил тесные отношения.

Расследование против Орбана и его окружение

После отстранения Орбана от власти весной этого года перечень открытых расследований ежемесячно растет. Так, в марте венгерские власти перехватили автомобили, перевозившие деньги и золото, принадлежавшие украинской банковской операции. Документы, на которые ссылается венгерское издание Telex, свидетельствуют, что Орбан мог быть причастен к решению остановить колонну и присвоить ее содержимое.

Под подозрением также оказались возможные финансовые потери и злоупотребления, связанные с управлением средств бывшего главы центрального банка Дьердя Матолчи. Речь идет о сумме около 1,38 млрд. евро.

После победы Петера Мадяра на выборах в апреле 2026-го новые власти начали расследование возможных злоупотреблений и финансовых схем, связанных с предыдущей администрацией. В частности, проверяли вероятное хищение средств, выделенных на культурные проекты, а также возможные взятки при заключении государственных контрактов. Отдельное внимание составляют имущественные операции, связанные с предпринимателями, приближенными к власти.

Должность в ООН как избегание суда

Статья 19 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организация Объединенных Наций предоставляет генеральному секретарю привилегии и иммунитеты, предусмотренные международным правом для дипломатических представителей. Это могло бы помочь Орбану избежать возможных судебных преследований.

Для этого ему пришлось бы возглавить организацию, которую он неоднократно пренебрежительно критиковал, а затем использовать ее для продвижения модели, которую сам называет «нелиберальной демократией».

Этот термин отражает его неприятие идеи, что демократия обязательно должна основываться на либеральных ценностях, в частности, защите индивидуальных прав, политическом плюрализме и системе сдержек и противовесов, ограничивающей полномочия исполнительной власти.

Как Трамп продвигает Орбана – детали WSJ

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа продвигает кандидатуру бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

По данным издания, американские чиновники уже предложили Орбану рассмотреть эту возможность. Венгерский политик заинтересовался предложением, однако окончательное решение пока не принял.

В то же время, 28 октября в Совете Безопасности ООН должно состояться неформальное голосование, которое поможет оценить уровень поддержки кандидатов. Однако, как отмечает WSJ, пока неизвестно, будет ли кандидатура Орбана включена в это голосование.

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