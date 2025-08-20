Союзники готовят гарантии безопасности для Украины: смогут ли они сдержать Россию после войны

Война на Украине. / © ТСН.ua

Западные лидеры пообещали гарантии безопасности для защиты любого мирного соглашения в Украине. Что больше - они должны предотвратить нападение России в будущем. Впрочем, четких деталей пока нет. Да и вообще неизвестно, что это может означать и какой вклад могут внести США.

Как выглядят гарантии безопасности для Украины, поддерживаемые США, сообщает Sky News.

Когда все внимание переключилось с саммита Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске на переговоры с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, Белый дом заявил, что Россия согласилась на то, что США предоставят «защиту в стиле НАТО» после окончания боевых действий.

Кремль не подтвердил эту информацию. Впрочем, Украина, Великобритания и западные союзники заявляют, что детали послевоенного соглашения о безопасности будут окончательно согласованы уже в ближайшие дни.

Что известно о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности уже давно обсуждают как один из способов обеспечения мира в Украине после окончания боевых действий. В марте Лондон и Париж возглавили преимущественно европейскую "Коалицию желающих" и потенциальные миротворческие силы. Впрочем, тогда же появилось мнение, что они будут неэффективными без американской поддержки. Сами же Штаты отказывались быть вовлеченными в рассмотрение этого дела.

Впрочем, 19 августа интервью Fox News Трамп заявил, что европейские страны собираются "заранее загружать" соглашение о безопасности солдатами, имея в виду, в частности, Великобританию, Францию и Германию.

Он настаивал, что США не будут направлять наземные войска и заявления: "У вас есть мои гарантии, и я президент".

В свою очередь, британский премьер Кир Стармер заявил, что "Коалиция желающих" "готовится к развертыванию сил поддержки" в случае "окончания боевых действий". Впрочем, направит Лондон свои войска в Украину, он отказался подтвердить.

Это было первоначальным основанием для коалиции – солдаты из разных европейских и союзных стран, стратегически размещенные по всей Украине, чтобы сдерживать Россию от будущих атак. Однако военный аналитик Шон Белл убежден, что одних только войск вряд ли будет достаточно для сдерживания агрессии Кремля.

"Все сводится к доверию, и я не думаю, что присутствие на местах - это правильный ответ", - подчеркнул он.

Размещение солдат вдоль 1000-мильной границы Украины с Россией потребует одновременно около 100 тыс. солдат, которых необходимо будет обучать, развертывать и ротировать. В общей сложности речь идет о 300 тыс. человек.

По словам Белла, вся армия Великобритании будет составлять всего 10% от этой цифры. Франция, вероятно, сможет предоставить еще 10%. Впрочем, некоторые страны Европы не смогут поступить так же из-за их близости к Украине и риска дальнейшей российской агрессии. Италия и США заявили, что не готовы направить своих солдат. Поэтому, прогнозирует военный эксперт, вряд ли удастся собрать необходимое количество солдат.

"Даже если бы смогли, размещение всех сил НАТО на передовой в одной противостоящей России стране было бы очень опасным. Это дало бы Китаю, Северной Корее, Ирану или России свободу делать все, что они хотят", - отмечает Шон Белл.

Гарантии – как 5-я статья НАТО

Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что "фюрер" РФ Путин якобы согласился на гарантии безопасности во время саммита на Аляске. Американское чиновник назвал их «подобными статье 5» или «в стиле НАТО».

Заметим, что статья 5 является одним из основополагающих принципов НАТО и утверждает, что нападение на любое из 32 государств-членов считается нападением на них все. С момента создания в 1949-м он был применен только один раз – США в ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Россия неоднократно настаивала на том, что Украине не следует разрешать вступать в НАТО, и называла риск этого одной из первых причин полномасштабного вторжения в 2022 году.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины не рассматривается. Впрочем, говорит он, альтернативное соглашение типа статьи 5 может быть жизнеспособным.

Пока не ясно, чем будет отличаться такое специальное соглашение о безопасности и официальном членстве в НАТО. Впрочем, аналитик Шон Белл убежден - переговоры по этому поводу и любой сдаче украинской территории будут двумя самыми сложными вопросами в прекращении войны.

Прочие потенциальные соглашения

Другие варианты соглашения о безопасности включают воздушную поддержку, запрещение морской зоны над Черным морем, обмен разведывательными данными и военные поставки. Первые два пункта, говорит Белл, "сыграют на руку сильным сторонам НАТО". Ведь только воздушные и военно-морские возможности США значительно превосходят российские.

Заметим, сам Трамп заявил, что Штаты «готовы помочь с разными вещами... особенно, вероятно, воздухом». Кроме того, обмен американскими разведданными с Киевом для предупреждения любой будущей российской агрессии также будет «огромным преимуществом» для любых потенциальных сил сдерживания.

На этой неделе Зеленский заявил, что Украина уже предлагает приобрести американское оружие на дополнительные 90 миллиардов долларов с помощью европейских фондов. Важно, что любое соглашение о безопасности, вероятно, распространится на другое военное оборудование, логистику и обучение, чтобы помочь Украине лучше защищаться в будущем.

"Сначала для этого понадобится надежная поддержка Запада, но со временем можно надеяться, что международное сообщество убедится, что Украина сможет развить собственный внутренний потенциал. Хотя сейчас Украине уделяется много внимания, но через пять лет будут другие правительства и другие приоритеты, поэтому это должно сохраниться", - отмечает Белл.

Напомним, США и НАТО разрабатывают гарантии безопасности для Украины. Инициатива появилась после заявления президента США Дональда Трампа о готовности помочь защитить Украину в рамках предстоящего мирного соглашения.

CNN со ссылкой на представителя Белого дома и собственные источники сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу по разработке предложения по гарантиям безопасности для Украины. Отмечается, что в ближайшие дни состоится ряд встреч по обсуждению потенциальных гарантий безопасности.