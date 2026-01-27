- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Союзники Кремля Венгрия и Словакия готовят иски против ЕС: детали
Венгрия и Словакия остаются сильно зависимыми от импорта нефти и газа из России. В то же время, государства-члены ЕС окончательно одобрили запрет импорта до конца 2027-го года.
Венгрия и Словакия будут оспаривать запрет Европейского Союза на импорт российского газа.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает The Guardian.
В частности, Фицо утверждает, что это решение нарушает принципы субсидиарности и солидарности ЕС. Мол, таким образом Брюссель превысил свои полномочия.
По его словам, две страны будут подавать отдельные иски, поскольку нет формата, в котором их можно объединить в один судебный иск. Впрочем, подчеркнул словацкий премьер, они будут «координировать» свои аргументы.
В то же время подчеркивает Sky News , объявляя об этом шаге, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто указал на законодательство ЕС, предусматривающее, что предложения должны иметь согласие всех 27 государств-членов ЕС.
Заметим, что Венгрия и Словакия остаются сильно зависимыми от импорта нефти и газа из России. В то же время, государства-члены ЕС окончательно одобрили запрет импорта до конца 2027-го, но Будапешт и Братислава проголосовали против этого предложения.
Блок стремится уменьшить свою зависимость от России в сфере природных ресурсов с момента начала РФ полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким заявлением о членстве Украины в Евросоюзе. Политик утверждает, что препятствие на пути Киева в ЕС со стороны Будапешта будет оставаться непреклонным в течение столетия.