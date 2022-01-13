Союзники НАТО сели за стол переговоров с РФ: чем закончилась встреча для Украины

Союзники НАТО сели за стол переговоров с РФ: чем закончилась встреча для Украины

Сенат США планирует ограничение против Путина и его окружения.

Американские сенаторы обнародовали законопроец со списком ограничений, которые предлагают ввести, если российские войска нападут на Украину. В замешательство попадут сам глава Кремля, премьер России и глава МИД, а также чиновники и командующие вооруженными силами. Накануне кризис безопасности на украинских границах обсудили в Брюсселе на первом за более двух орков заседании Совета Россия-НАТО.

Подробнее о результатах встречи, рассказала в ТСН. Ранок 13 января корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Никаких компромиссов по поводу будущих союзников НАТО: Москва не получила того, за чем отправила в Брюссель своих переговорщиков. Российские требования к Альянсу не расширяться на восток в штаб-квартире НАТО решительно отвергли. При этом союзники были единственными.

Также читайте РФ перебрасывает к граница Украины и в аннексированный Крым войска из Сибири и Дальнего Востока — CIT

Многие говорили и о том, что предшествовало русским ультиматумам. Стянув войска к границам Украины, Россия спровоцировала кризис, заявляли за столом союзники. Поэтому призвали Москву наконец снизить это напряжение.

"Союзники НАТО выразили серьезную обеспокоенность наращиванием российской армии в Украине и вокруг нее. Призвал Россию немедленно деэскалировать ситуацию и уважать суверенитет и территориальную целостность своих соседей", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В случае прямого вторжения в Украину под санкции может попасть лично Путин | Новости мира

Именно Россия является агрессором, отмечали НАТО. Украина имеет право на защиту, а союзники ей в этом помогают. Если Москва отправит своих солдат в атаку, Запад в очередной раз предупредил ее о болезненных последствиях.

Также читайте У Путина отказались прекращать военные учения возле границ Украины

"Если Россия хочет добиться успеха благодаря дипломатии, я надеюсь, что так и есть. Иначе последствия будут крайне серьезными. Ей стоит двигаться в направлении деэскалации. Удивительно сложно вести диалог и иметь успешные дипломатические отношения, когда боевые учения проводят 100 тысяч военных", — заявила первый заместитель главы Госдепартамента США Венди Шерман.

Русские же настаивали, что над ними висит угроза. Видят ее в будущем в НАТО и продолжают требовать гарантий, что Киев не присоединится к Альянсу.

Откровенной и одновременно сложной стороны называли дискуссию, которая вместо трех запланированных часов растянулась на четыре. За это время в Альянсе поняли: с Москвой у них существенные разногласия по ключевым вопросам, которые не удастся преодолеть легко и быстро.

Дипломатическую эстафету Брюссель передает Вене. О так называемых гарантиях своей безопасности Россия сегодня будет говорить на площадке ОБСЕ. Кроме стран Запада, за столом переговоров впервые через неделю будет также Украина.