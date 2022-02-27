Союзники НАТО усиливают поддержку Украины – Генштаб ВСУ

Шестнадцать стран-членов присоединились к помощи нашей стране.

Союзники НАТО усиливают поддержку Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Союзники из Бельгии, Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Великобритании и США направили или одобряют военную помощь, такую как пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны оборудование", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Италия готовит для нас финансовую поддержку, а Испания – гуманитарную помощь. Между тем, Турция углубляет оборонные связи с нашими украинскими партнерами.

"НАТО уже много лет оказывает поддержку, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и будем призывать других сделать то же", — добавили в Генштабе ВСУ.