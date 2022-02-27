Союзники НАТО усиливают поддержку Украины – Генштаб ВСУ

Шестнадцать стран-членов присоединились к помощи нашей стране.
Союзники НАТО усиливают поддержку Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Союзники из Бельгии, Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Великобритании и США направили или одобряют военную помощь, такую как пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны оборудование", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Италия готовит для нас финансовую поддержку, а Испания – гуманитарную помощь. Между тем, Турция углубляет оборонные связи с нашими украинскими партнерами.
"НАТО уже много лет оказывает поддержку, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и будем призывать других сделать то же", — добавили в Генштабе ВСУ.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери.
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- ББМ – около 540,
- пушек – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.