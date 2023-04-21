Союзники понимают, какие тяжелые месяцы ждут украинцев на фронте - Пентагон

Украина наращивает свою огневую мощь и проводит обучение военных для овладения натовской техникой.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов понимают, какова будет ситуация на фронте в Украине в следующие критические месяцы.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время пресс-конференции по итогам 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн", которая состоялась 21 апреля.

Он отметил, что украинский коллега Алексей Резников рассказал о динамике на фронте. "Мы понимаем, какой будет ситуация в критические месяцы, которые будут впереди", – сказал Остин.

Также украинский министр обороны рассказал, как Украина наращивает свою огневую мощь и проводит обучение военных для овладения натовской техникой.

"Мы тоже понимаем, какие нужны процессы, чтобы была бесперебойная логистика и обслуживание техники, которая поступает из разных стран", — заявил глава Пентагона.

Глава Министерства обороны США также заявил, что участники 11-й встречи контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" поддержали предоставление ракет в противовоздушную оборону Украины.

Остин напомнил, что российские агрессоры продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, в том числе больницы, школы и жилые дома.

Он отметил, что союзники надеются, что украинская армия сможет максимально защитить гражданских граждан от российских обстрелов.

"Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет в ПВО и другому тяжелому вооружению", — сказал министр обороны США.

Он добавил, что партнеры понимают потребности Украины и предлагают ускорить производство амуниции для украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Министр обороны Ллойд Остин, комментируя секретную утечку документов из Пентагона, заявляет, что Вашингтон вместе со своими союзниками не позволят посторонним странам развалить единство в поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что министерша обороны Канады Анита Ананд на заседании в формате "Рамштайн" объявила о новом пакете военной помощи для Украины почти на 29 млн долларов.

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