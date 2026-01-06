Союзники собираются в Париже, но Трамп занят Мадуро: что это значит для Украины

Флаги Украины и Венесуэлы. / © Associated Press

Сегодня, 6 января, союзники Украины встретятся в Париже для ключевых переговоров по миру. Впрочем, перспективы прогресса неопределенны, поскольку администрация президента США Дональда Трампа обращает внимание на Венесуэлу.

Об этом говорится в статье The Independent.

Издание отмечает, что сегодняшние переговоры могут помочь определить безопасность Украины после потенциального перемирия с Российской Федерацией.

Еще до американской операции в Венесуэле президент Франции Эммануэль Макрон выражал оптимизм по поводу последней встречи «Коалиции желающих». В частности, в своем обращении 31 декабря он заявил, что союзники на саммите «возьмут на себя конкретные обязательства» по «защите Украины и обеспечению справедливого и продолжительного мира».

Елисейский дворец сообщил, что участие в сегодняшней встрече примут 35 чиновников, в том числе 27 глав государств и правительств. США будут представлять посланники президента — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Госсекретарь Марко Рубио, который должен возглавлять делегацию, изменил свои планы по причинам, связанным с событиями в Венесуэле.

Издание акцентирует, что началом американской операции против Николаса Мадуро — Виткофф указывал на прогресс в переговорах по Украине.

В ходе переговоров участники стремятся добиться конкретных результатов по пяти ключевым приоритетам после завершения боевых действий: способы мониторинга прекращения огня; поддержка ВСУ; развертывание иностранных сил на суше, на море и в воздухе; обязательство на случай очередной агрессии РФ; долгосрочное сотрудничество с Украиной в области обороны.

«Но все ли это возможно во вторник (5 января -Ред.), сейчас так и непонятно, поскольку Трамп занимается последствиями своего решения сменить руководство в Венесуэле», — отмечает The Independent.

Как сообщалось, 6 января Владимир Зеленский и «Коалиция желающих» соберутся в Париже . В частности, у президента Украины будет рабочий обед с американской делегацией и непосредственно примет участие в заседании «Коалиции». В свою очередь европейские чиновники надеются, что сегодняшние переговоры позволят США, Украине и другим странам Европы «быть на одной волне».

Financial Times пишет о том, что из-за свержения Мадуро Украина может оказаться в ловушке . События в Венесуэле могут стать началом глобального перераспределения сфер влияния. Не исключено, что Дональд Трамп может пойти на обширное соглашение с Россией и Китаем, где ценой американского доминирования в Латинской Америке может стать будущее Украины.