Союзный парламент, единая валюта и признание Крыма: Песков рассказал об интеграции России и Беларуси

Союзный парламент, единая валюта и признание Крыма: Песков рассказал об интеграции России и Беларуси

Песков подтвердил, что Высший госсовет России и Беларуси планируется провести 4 ноября.

Россия и Беларусь продолжат интеграционные процессы в рамках Союзного государства с учетом интересов обеих стран.

Об этом заявил в пятницу, 10 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет самым большим, самым лучшим образом отвечать интересам двух стран", — отметил представитель Кремля, добавив , что в вопросе интеграции в целом необходим прагматический и реалистический подход.

Песков заявил, что пока о создании союзного парламента РФ и Белоруссии речь не идет.

"Что касается парламента, пока об этом речь не идет. Это вопрос на перспективу и такое эвентуальный вопрос", — сказал он.

Также, по его словам, создание каких-либо общих органов управления Союзным государством не рассматривается. "Действительно, определенные рабочие механизмы согласно союзным программам будут создаваться, координационные механизмы", — уточнил он.

В то же время создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе, уточнил Песков.

"Об этом пока речь не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента", — сказал представитель Кремля, добавив, шо такие перспективы не просматриваются".

Кроме того, представитель Путина подчеркнул, что вопрос признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Беларуси не обсуждались во время переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.

"Нет, эти темы не обсуждались", — сказал представитель Кремля, акцентировав, что президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы.

Песков также подтвердил, что Высший госсовет России и Беларуси, который состоится при участии президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко, — планируется провести 4 ноября.

Напомним:

Александр Лукашенко накануне, 9 сентября, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров.

с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров. По результатам встречи политики согласовали 28 программ для двух стран — то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства.

— то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства. Несмотря на заключенные договоренности, Лукашенко продолжает отрицать полное поглощение Беларуси Россией, но заявил, что сделают это мгновенно, как только почувствуют запросы людей.

И именно в день встречи Лукашенко и Путина в Калининградской области стартовали совместные белорусско-российские учения "Запад-2021". Страны НАТО уже выражали обеспокоенность относительно начала отработки маневров такого масштаба.

Новости мира: полная интеграция - Лукашенко встретился с Путиным

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