"Создает Путину настоящую дилемму": Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщину

Он заявил, что операция – в активной фазе.

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на наступление ВСУ в Курской области России.

Об этом пишет Reuters.

По его мнению, действия ВСУ создают настоящую дилемму для Путина и угрожают затруднительным положением.

"Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе", — отметил американский президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сообщили, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта России.

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