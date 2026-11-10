Создал проблему вместо диалога: что на самом деле произошло между Ермаком и командой Трампа

Экскеровщик ОПУ Андрей Ермак / © Associated Press

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Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поддерживал неформальный канал коммуникации с бывшей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Однако, по словам собеседников журналистов, эти контакты не помогали Киеву налаживать отношения с администрацией Дональда Трампа, а наоборот создавали дополнительные проблемы.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских и американских чиновников.

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Как Ермак общался с помощницей Трампа

Неформальный канал связи между Андреем Ермаком и Сьюзи Уайлз возник после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. По данным издания, Владимир Зеленский поручил тогдашнему руководителю Офиса президента наладить контакты с чиновниками новой американской администрации.

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В течение следующих месяцев Ермак и Уайлс регулярно общались. Однако, как рассказал один из украинских чиновников, бывший руководитель ОП часто неправильно понимал американскую манеру общения.

В частности, Уайлс могла отвечать по просьбе Ермака фразой «Я посмотрю, что могу сделать» или обещать помочь организовать встречу прямо из вежливости. Однако Ермак воспринимал такие ответы, как конкретные обязательства и договоренности.

"Сьюзи говорила ему: "Я посмотрю, что могу сделать", когда он о чем-то просил, а Ермак потом шел к президенту и подавал это как собственное достижение", - рассказал собеседник Kyiv Independent.

По словам чиновника, Ермак нередко отчитывался Владимиру Зеленскому о таких разговорах как о своих успехах, хотя реальных договоренностей действительно могло не быть.

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Один из собеседников издания охарактеризовал этот канал коммуникации как принесший больше вреда, чем пользы. Он добавил, что недоразумения с американской стороной создали несколько проблем, негативно повлиявших на отношения Украины с администрацией Трампа.

Как контакты Ермака повлияли на отношения с командой Трампа

Отдельный источник, близкий к американской администрации, связал с неправильным пониманием настроений в Белом доме скандальную встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

По словам собеседника, тогдашний спецпредставитель США по Украине Кит Келлог пытался убедить Зеленского не проводить ту встречу, поскольку предполагал негативный сценарий. Однако его советы, как утверждает источник, не были услышаны именно из-за влияния Ермака на президента.

Тот же собеседник заявил, что в середине и конце 2025 года Ермак намеренно ослаблял позиции Келлога, пытаясь вместо этого наладить более тесные отношения с его преемником — спецпосланником Стивом Виткоффом.

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В частности, по утверждению источника, Ермак прекратил отвечать на сообщения Келлога, хотя тот еще занимал официальную должность. Собеседник считает, что таким образом бывший руководитель ОП пытался отстранить американского чиновника от коммуникации с Киевом.

Ермак неправильно оценивал и контакты с администрацией Байдена

По словам источника, близкого к команде Трампа, Ермак также поддерживал активные контакты с советником по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

Однако собеседник утверждает, что Ермак воспринимал эти отношения как дружеские, хотя сам Салливан такого отношения якобы не разделял. По информации источника, Салливан даже предупреждал одного из представителей будущей администрации Трампа о влиятельном украинском чиновнике.

Другой украинский источник журнаистов также подчеркнул, что Ермак и Уайлс не были друзьями. По его оценке, этот канал коммуникации был «более проблемным, чем действительно значимым».

В то же время журналисты отмечают, что бывший руководитель ОП не пользовался особой популярностью и среди европейских собеседников. Один из европейских чиновников еще в ноябре 2025 года описывал отношение к нему так: «Мы вынуждены с ним работать, он — человек Зеленского. У нас нет выбора.

Заметим, Сьюзи Уайлз покинула должность руководительницы аппарата Белого дома 6 ноября 2026 года после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Дональд Трамп объявил, что ее заменит Стивен Миллер — давний политический советник президента, один из главных архитекторов его жесткой иммиграционной политики и бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома по политике. Миллер работает с Трампом еще с его первой президентской кампании 2016 года.

Напомним, в феврале 2025 года встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете завершилась публичным спором. Американский президент оказывал давление на украинского лидера относительно условий прекращения войны, а Зеленский настаивал на необходимости гарантий безопасности. Конфликт стал одним из самых громких эпизодов в отношениях Киева и Вашингтона в начале второй каденции Трампа. Последующие изменения американской риторики в отношении Украины и последствия той встречи стали частью политической истории отношений Трампа с Зеленским .

А уже в ноябре 2025 года Андрей Ермак подал в отставку после обысков НАБУ и САП в его доме. На следующий день он подтвердил, что должен был отправиться в США на переговоры с представителями администрации Трампа по мирному плану завершения войны. Таким образом, отставка состоялась накануне запланированной поездки в Вашингтон, а планы Ермака по переговорам с американской стороной внезапно изменились.

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