Создали ВСК для расследования возможных нарушений: в Раде хотят уволить омбудсмена Денисову

Создали ВСК для расследования возможных нарушений: в Раде хотят уволить омбудсмена Денисову

Проект поставки уже прорабатывается в соответствующем комитете.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Дырдин зарегистрировал в Верховной Раде проект проект постановление о о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки возможных фактов нарушения присяги Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

Такую инициативу нардреп зарегистрировал в аппарате ВР 18 ноября. Проект постановления №6322 уже прорабатывается в соответствующем комитете.

"Целью принятия проекта Постановления является создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для предварительного рассмотрения вопросов возможного нарушения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека присяги", — говорится в документе.

Основными задачами Временной специальной комиссии:

Проверка возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека присяги; Подготовка вывода о наличии основания для освобождения от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

На основе полученных ВСК сведений омбудсмена Денисову могут уволить с должности. Комиссия будет проверять, нет ли нарушений в работе Денисовой – три месяца со дня ее образования (от 18 ноября).

Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за период перемирия количество пленных в ОРДЛО увеличилось более чем на полсотни.

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