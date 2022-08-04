"Создание фальшивой реальности": Кулеба обратился к Amnesty International после обвинений в адрес ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная правозащитная организация Amnesty International создает фальшивый баланс между жертвой и преступником. Так министр прокомментировал обвинения в адрес ВСУ в размещении техники и оружия в жилых районах.

Организации следует заняться донесением правды о войне и военных преступлениях России.

Об этом Кулеба заявил в видеообращении 4 августа.

Так, он назвал несправедливым заявление Amnesty International.

"Я понимаю, что в ответ на критику Amnesty International скажет, что "мы критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении мировой правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что именно Россия тысячами уничтожает гражданское население Украины, разрушает города и территории, когда ВСУ пытаются оградить страну и континент от оккупантского нашествия.

"Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем есть сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торец Донецкой области", – призвал Кулеба.

Коротко о фальшивом балансе Эмнести Опубликовано Dmytro Kuleba Четверг, 4 августа 2022 г.

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

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