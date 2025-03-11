Создание международных "сил безопасности" для Украины: АР узнали детали переговоров

Военные чиновники из более чем 30 стран примут участие в переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины после того, прекращение огня вступит в силу.

Об этом сообщает АР со ссылкой на французского военного чиновника.

По словам источника, силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, преследуют цель сдержать новое широкомасштабное наступление России после прекращения огня.

"Это может включать в себя тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть отправлены для помощи в обороне Украины в случае нападения России, которая нарушит любое перемирие", — высказался чиновник.

Во встрече в Париже примут участие начальники штабов почти всех государств НАТО, кроме США, а также нейтральных Ирландии, Кипра и Австрии. Кроме того, дистанционно присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Представителем от Украины будет военное должностное лицо, которое является членом Совета национальной безопасности и обороны.

Французско-британский проект будет представлен военным чиновникам во время первой части переговоров 11 марта. Во второй части переговоров будут "более точные и конкретные" дискуссии. В частности, участникам будет предложено сказать, могут ли их вооруженные силы внести свой вклад и какой именно.

Напомним, издание The Economist пишет, что США и Украина готовятся к жестким и решающим переговорам в Джидде. По заявлению Вашингтона, цель встречи – создание "рамок для мирного соглашения и первоначального прекращения огня". В то же время у Киева есть опасения относительно того, чем может обернуться эта встреча.

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