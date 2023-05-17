Создание Реестра ущерба Украины от агрессии России: 43 страны подписали соглашение

Шмыгаль объяснил, что реестр – важный этап на пути к возмещению Украине и ее гражданам ущерба, который Россия нанесла своей жестокой войной.

Евросоюз и 43 страны подписали 17 мая соглашение о создании Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Это произошло на саммите Совета Европы в Рейкьявике, сообщили в Сети заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая и премьер Денис Шмыгаль.

"В Рейкьявике, на Саммите глав государств и правительств Совета Европы, 43 страны и Европейский Союз подписали Договор о Реестре ущерба, нанесенного агрессией рф. Сложно передать переполняющие меня эмоции – но это сверхпобеда, большое достижение!" – говорится в заявлении Мудрой.

Она подчеркнула, что это первый весомый результат совместных действий стран Европы и мира по привлечению России к ответственности и неотвратимым компенсациям.

Какие страны подписали соглашение

Подписантами соглашения являются 34 государства: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Украина.

Еще шесть государств, а также ЕС являются ассоциированными членами: Албания, Лихтенштейн, Молдова, США, Канада, Япония.

"Еще три страны выразили готовность и проходят внутренние процедуры: Андорра, Болгария, Швейцария", – добавила замминистра.

Премьер Нидерландов Марк Рютте подписывает соглашение о создании Реестра убытков Украины / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Какие государства не подписали соглашение

Не подписали документ шесть стран, среди которых Азербайджан, Армения, Босния, Венгрия, Сербия, Турция. В этом контексте Мудрая отметила, что "пул "друзей путина" пока сохраняет стабильность".

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В то же время Шмыгаль поблагодарил страны, которые поддержали создание реестра ущерба Украины от российской агрессии.

"Реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерба, который Россия нанесла своей жестокой войной. Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления", — сообщил глава правительства.

Он добавил, что цель государства – создать комплексный механизм компенсации, который обеспечит выплату Россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, – за счет активов в мире.

Денис Шмыгаль поблагодарил подписантов соглашения о создании Реестра убытков / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Напомним, создание странами-союзницами Реестра ущерба Украины от российского вторжения накануне анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, призвавший все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в заполнение реестра.

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