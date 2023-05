Создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины: Зеленский обратился к участникам саммита коалиции (видео)

Обратился к участникам саммита коалиции (Core Group) по созданию специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Должны доказать, что агрессор ошибался во всем! Не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, государственные и экономические системы. Но и о том, как он оценивал наше отношение к справедливости. Наши ценности для нас – подлинные. И мы будем их защищать! Следовательно, мы сделаем все возможное, чтобы главный виновник этой агрессии и все его сообщники были привлечены к ответственности за все содеянное ими – без исключения! Спасибо каждому и каждому, кто приближает начало работы спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины! ____ Я был адресован участникам Core Group Summit on establishment Special Tribunal for crime of aggression against Ukraine. Мы имели удачу, что агрессор был везде в мире! И не только в своих муниципальных калькуляциях, не только в порядке, которые asessed наше leadership, наше держава і економічні системи. But also in the way he assessed our attitude to justice. Наши значения являются реальными для нас. And we will defensa them! Це означає, що ми повинні скористатися можливостями того, що основним представителем этой агрессии и все его состояния являются brought to justice for everything they have done – bez exception! Я был счастлив, чтобы все и все, кто приспособляется к решению специальной полиции для потери российской агрессии на Украине!