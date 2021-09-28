"Создаст главе Кремля много дискомфорта": Кулеба рассказал о возможной встрече Зеленского с Путиным

"Создаст главе Кремля много дискомфорта": Кулеба рассказал о возможной встрече Зеленского с Путиным

По словам Кулебы, президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии.

Во время возможной личной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России — Владимира Путина тет-а-тет, глава государства создаст главе Кремля много дискомфорта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время одного из ток-шоу, пишет 24 канал.

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Глава МИД Украины считает, что встреча тет-а-тет абсолютно целесообразна, если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц.

Он (Зеленский — Ред.) бы такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет ", — отметил Кулеба.

Напомним:

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ".

считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ". Ранее Кулеба заявлял, что украинский незаконно аннексированный Россией Крым непременно будет темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, несмотря на отсутствие намерения главы Кремля обсуждать этот вопрос.

Нужно говорить именно с тем, кто принимает решения в России - Дмитрий Кулеба о встрече с Путиным

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