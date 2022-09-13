Создаст ли НАТО вокруг Украины НАТО-2: эксперт — о будущем Киевском договоре безопасности

НАТО должно показать лидерство в гарантировании безопасности Украины, считает эксперт Михаил Самусь.
В пакете рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена по поводу гарантий безопасности для Украины мало обращается внимание на роль НАТО.
Такое мнение высказал военный эксперт, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь во время интервью ТСН.
"Я прочитал этот документ и мне показалось, что бывший генсек НАТО (Андерс Фог Расмуссен – Ред.) мало обратил внимание на НАТО. НАТО упоминается, как Альянс, прописанный у нас в Конституции и мы туда движемся", – сказал он.
По мнению эксперта, следует больше прописать о роли Альянса в гарантировании безопасности Украины.
"ЕС проявил свою смелость и геополитическое лидерство, предложив нам в условиях войны кандидатский статус. Почему бы НАТО не предложить нам Membership Plan (План действий по членству в НАТО – Ред.). Это сразу бы изменило акценты и показало лидерство НАТО в этой ситуации". Нам бы сказали: "во время войны мы не можем предоставить вам гарантии безопасности, но потом...", – отметил Самусь.
Эксперт предлагает провести в ближайшее время экстренный саммит НАТО специально для того, чтобы предоставить Украине и Грузии Membership Plan.
"Ну Грузия имеет свои внутриполитические проблемы, хотя бы Украине. Это сигнал Путину. Вы боитесь, что спровоцируете Путина? Вы боитесь, что это приведет к эскалации? Втягивание НАТО в войну? Это не приведет к втягиванию НАТО в войну", — убежден эксперт .
Сам призывает НАТО проявить лидерство. Эксперт прокомментировал слухи, что заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд может стать генсеком НАТО.
"Возможно, это такая судьба, что этническая украинка должна взять на себя эту ответственность (обеспечить вступление Украины в НАТО. – Ред.).
Самусь считает, что Североатлантический альянс "растворился в современных геополитических мощных процессах: не показывает себя, не предлагает новых идей".
"Совершенно правильно сделать сейчас ставку на НАТО. Я надеюсь, что новый генсек совершит прорыв, Украине дадут ПДЧ и подтвердят Бухарестский саммит. Если бы мы не хотели создавать новые конфигурации, НАТО – наиболее мощная и эффективная система безопасности. Альянс сам может изменяться и совершенствоваться, в том числе и после победы Украины", – подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций от Ермака – Расмуссена по гарантиям безопасности.
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