"Спам и манипуляция": президент ответил на очередную российскую "мирную инициативу"

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал очередную российскую инициативу по так называемому мирному меморандуму.

Об этом он заявил в офисе президента.

По его словам, документ не имеет никакой практической ценности и направлен только на внутреннюю аудиторию РФ.

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«Это просто похоже на спам. Чтобы просто запомнить информационное пространство и показать, что они что-то делают. Это политический пиар для неопытного электората внутри страны», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, меморандум содержит манипулятивные требования относительно якобы размещения в Украине ядерного оружия.

«Мы ничего не размещаем. У нас нет ядерного оружия. И, к сожалению, все знают почему. С 1994 года мы являемся стороной Будапештского меморандума и договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украине не стоит что-либо доказывать в этой теме: «Наш статус абсолютно понятен. Если кому надо напомнить — напомним. Но распространять этот документ не следует. Это — чушь».

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Напомним, российские пропагандистские ресурсы распространили в сети текст так называемого «меморандума», который, по их утверждению, якобы являлся предметом обсуждения на переговорах в Стамбуле. Документ представляется как мирная инициатива, однако содержит ультимативные и неприемлемые для Украины требования.

В «Меморандуме» предлагается два варианта прекращения огня.

Первый предусматривает полный вывод Вооруженных сил Украины со всех территорий, которые Россия считает «своими». В частности, речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Второй вариант содержит требования внутреннего характера, которые должны парализовать обороноспособность Украины.

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Кроме того, в документе говорится об обязательстве Украины не проводить никаких военных операций против России и амнистировать граждан, которые сотрудничали с оккупационными властями.