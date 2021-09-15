Спасение от пандемии и аварийная посадка американского бомбардировщика. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Мир сможет преодолеть пандемии только тогда, когда страны смогут создавать новые вакцины против болезней в течение 100 дней. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет фонда Билла и Мелинды Гейтс. Читать дальше ->
- В США стелс-бомбардировщик США B-2 совершил аварийную посадку и получил повреждения. Инцидент произошел на базе ВВС Вайтмен, что в американском штате Миссури. Читать дальше ->
- Четверо экс-полицейських города Миннеаполис, что в американском штате Миннесота, отказались в заседании суда признать свою вину в нарушении конституционных прав темнокожего Джорджа Флойда. Читать дальше ->
- Существуют три препятствия для запуска "Северного потока-2". Об этом пишет обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico. Читать дальше ->
- Ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий — ураганов и лесных пожаров в США в 2021 году превысит рекордные $ 100 млрд. Читать далее ->