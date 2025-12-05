ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
110
Время на прочтение
2 мин

Спасение Украины: в The Economist раскрыли, что должна сделать Европа

Пока в Вашингтоне продолжаются политические дискуссии, Европейский Союз ищет способы самостоятельно закрыть финансовые потребности Украины в ближайшие годы.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В ЕС думают, где взять средства для Украины

В Европе опасаются, что команда Дональда Трампа может пойти на уступки Кремлю в обмен на экономические выгоды. Теперь риск подобной «сомнительной сделки» кажется менее вероятным, однако расслабляться ЕС рано.

Об этом пишет издание The Economist.

«Европа должна обеспечить не только продление нынешней помощи, но и найти дополнительные 50 млрд долларов ежегодно, пока Россия продолжает изнурительные наступательные операции. ЕС должен убедить Владимира Путина в невозможности победы и одновременно дать Украине уверенность в долгосрочной поддержке», — отмечают журналисты.

По мнению аналитиков, по всем ключевым направлениям ЕС пока не справляется. Если Европа не сможет использовать замороженные российские активы, ей придется прибегнуть к собственным финансовым механизмам, в частности, к общим заимствованиям и выпуску новых видов облигаций. Украине же необходимо предполагаемое многолетнее финансирование — как минимум пятилетний пакет, который позволит планировать бюджет, производство боеприпасов и восстановление энергетики.

Ранее сообщалось, что потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы оцениваются в 135 млрд евро (52 млрд на функционирование государства и 83 млрд на оборону). ЕС хочет закрыть значительную часть этой суммы именно на средства российских денег.

Если план Euroclear провалится из-за сопротивления Бельгии, у Брюсселя есть план «Б» — одолжить деньги под гарантии общего бюджета ЕС. Но этот вариант, по всей вероятности, заблокирует Венгрия. Премьер Виктор Орбан уже призвал Брюссель «прекратить финансировать войну, которую невозможно выиграть».

Решающая встреча лидеров ЕС, где планируется принять окончательное решение, должна состояться до конца этого года.

