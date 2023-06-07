Спасение юга Украины с питьевой водой: правительство выделило миллиарды на скважины и водопроводы

Кубраков объявил, что правительство экстренно начинает несколько срочных проектов после подрыва Каховской ГЭС.

Кабмин Украины выделяет почти 2,5 млрд грн на несколько инициатив по возобновлению водоснабжения, чтобы большие города юга не остались без питьевой воды в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил на пресс-конференции в Херсоне 7 июня.

По словам Кубракова, правительство выделило из Резервного фонда 845 млн. грн. Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областям для обеспечения тамошних жителей питьевой водой.

"Средства пойдут на скважины, на их срочное строительство, на организацию подвоза воды, на закупку водовозов и на все меры, которые срочно необходимы для обеспечения водой", – сказал вице-премьер.

Кроме того, правительство предоставило Госагентству водных ресурсов 120 млн грн, чтобы постоянное обеспечение водой было у жителей Николаева. Так, воду в город планируют подавать по руслу реки Ингулец.

Еще 1,5 млрд грн правительство предусмотрело на строительство новых магистральных водопроводов. Как объяснил Кубраков – все для обеспечения нормальным водоснабжением Кривого Рога, Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Начать строительство должны не позднее трех-пяти дней.

По данным вице-премьера, запасов воды Карачуновского водохранилища, что возле Кривого Рога, достаточно для удержания ситуации с водой в этих городах на нормальном уровне.

Ситуация с водой после подрыва Каховской ГЭС

Напомним, российские войска 6 июня взорвали контролируемую ими Каховскую ГЭС, в результате чего днепровская вода затопила ряд населенных пунктов по оба берега Херсонщины. Оттуда производится эвакуация населения.

В результате этого военного преступления на юге Украины начались проблемы с питьевой водой: местные власти принимают необходимые меры и призывают экономить воду. В то же время, в оккупированном Крыму ситуация с водоснабжением особо не изменится, ведь полуостров более семи лет находился вообще без обеспечения с Северокрымского канала, считает урбанист Виталий Селик.

Каховскую ГЭС нужно отстроить, считает Селик. Водохранилище насыщает жизнью весь юг Украины: Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую области. Если же ГЭС не восстановить, с юга будут вынуждены переехать около 1,5 млн человек.

По оценкам Минэкономики Украины, на строительство новой Каховской ГЭС может уйти около 1 млрд. дол.

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