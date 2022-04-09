"Спасибо, Борис, тебе за поддержку": Зеленский рассказал, о чем договорился с Джонсоном

"Спасибо, Борис, тебе за поддержку": Зеленский рассказал, о чем договорился с Джонсоном

Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашего государства, сказал президент после встречи с британским премьером.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в дальнейшем усиливать антивоенную коалицию. Отметим, что украинский лидер обращался к главе британского правительства на "ты".

Об этом Зеленский сообщил на совместной с Джонсоном пресс-конференции 9 апреля.

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"Мы были едины с господином премьер-министром в том, что необходимо и дальше усиливать нашу антивоенную коалицию. Я проинформировал премьер-министра о ходе переговорного процесса, о нашей четкой позиции. И мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей государства. Об этом мы также сегодня подробно говорили. Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль и для достижения мира в Украине будет нашей общей будущей победой", — рассказал президент Украины.

"Сегодня мы обсудили основные направления, на которых необходимо сосредоточить усилия. Именно на этом пути определили ключевые задачи и скоординировали нашу дальнейшую работу. Мы консолидируем максимально поддержку нашего государства в усилении обороноспособности наших войск, поддержке наших граждан как в Украине, так и за пределами нашего государства, в восстановлении Украины — об этом также мы говорили с премьер-министром. И мы будем вместе восстанавливать нашу страну, наши прекрасные города", — сообщил Зеленский.

"И еще раз хочу поблагодарить, Борис, тебе за твою поддержку, за лидерство в поддержке вооружения нашей армии, за мощную, прямую, понятную позицию вашей прекрасной и сильной страны. И спасибо, что твой визит сегодня в такое действительно сложное время, и ты это сделал. Спасибо тебе и твоей команде", – подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон сделали заявления для представителей СМИ по итогам встречи

Напомним, ранее издание BBC сообщило, что Джонсон в Киеве представил Зеленскому предложения по военной помощи.

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