Спецагенты с российскими паспортами следили за Протасевичем перед вылетом на Ryanair из Греции — VICE

Вероятно, это были русские или беларусские разведчики, которые отправились на Крит следить, как Протасевич отдыхает с девушкой.

Спецагенты с российскими паспортами несколько дней следили за соучредителем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на Крите (Греция), прежде чем он сел на печально известный рейс Афины-Вильнюс 23 мая.

Об этом сообщает VICE World News со ссылкой на данные греческих спецслужб.

Представители Национальной службы разведки Греции (EYP) сообщили местной прессе, что по меньшей мере трое неизвестных оперативных работников следили за Протасевичем в Афинах со времени его прибытия 9 мая по случаю экономического форума, на котором Протасевич фотографировал рабочие встречи Светланы Тихановской.

Также читайте Лукашенко подтвердил, что Протасевичу может грозить смертная казнь

После окончания конференции 16 мая считается, что Протасевич на несколько дней ездил в отпуск на Крит со своей девушкой, где за ними также следили. Как сообщил греческий чиновник в комментарии VICE, вероятно, это были русские или беларусские разведчики.

"Очевидно, поскольку мы собираем кадры с камер видеонаблюдения из отелей Крита и аэропорта, что слежку вели сотрудники спецслужб с российскими паспортами. Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогли установить, что Протасевич был на борту самолета, когда он пролетал над Беларусью", — сказал сотрудник МВД на правах анонимности.

Представитель разведки рассказал, что греческие службы были возмущены проведением подобной операции в европейской столице.

"Сотрудничество с Россией, Соединенными Штатами, с остальной частью ЕС политической и экономической необходимостью для Греции. Но мы не можем игнорировать незаконную операцию по похищению людей, которая в основном проходила на нашей территории. Греки не будут изо всех сил создавать кому-либо неприятности, но соберут все доказательства, которые только смогут, чтобы быть частью любого ответа ЕС в целом", — отметил чиновник.

Напомним, спецоперацию по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске могли готовить для захвата оппозиционерки Светланы Тихановской. Канал NEXTA обнародовал скриншот письма в почтовом сервисе ProtonMail, с которого якобы боевики террористической группировки ХАМАС направили сообщение о минировании рейса Афины-Вильнюс. Этот почтовый адрес создали за девять дней до инцидента. Именно в то время в Афинах находилась Светлана Тихановская.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку