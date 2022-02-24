"Специальная военная операция" Путина и обстрелы "Градами" Украины: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Читать дальше –>
- "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира. Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе. Читать дальше –>
- К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден отреагировал на нападение России на Украину. Читать дальше –>
- Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе. Читать дальше –>