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"Специальная военная операция" Путина и обстрелы "Градами" Украины: пять новостей, которые вы могли проспать

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"Специальная военная операция" Путина и обстрелы "Градами" Украины: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Читать дальше –>
  • "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира. Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе. Читать дальше –>
  • К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден отреагировал на нападение России на Украину. Читать дальше –>
  • Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе. Читать дальше –>
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