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Спецпосланник Трампа ответил олигарху из РФ, обещавшему послать его

Спецпосланник Трампа ответил олигарху из РФ, обещавшему послать его

Кот Келлог / Фото: Associated Press

Келлог указал Малофееву на его большую ошибку.

Спецпосланник новоизбранного президента США по Украине и России Кит Келлог ответил российскому олигарху Константину Малофееву, обещавшему послать чиновника с его планом урегулирования войны.

Это заявление Келлог сделал в эфире телеканала Fox News.

Заявление Малофеева

Накануне Малофеев сказал изданию Financial Times, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не согласится на предложение урегулирования войны в Украине со стороны Келлога.

"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом посылаем его к черту, потому что нам все это не нравится. Вот и все переговоры", – высказался российский олигарх.

Он также сказал, что переговоры якобы будут конструктивными, когда речь пойдет "не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира".

Малофеев выразил мнение, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу удастся остановить войну только если он отменит разрешение для Украины на удары западным оружием по РФ и отстранит с должности президента Владимира Зеленского. По словам олигарха, только после этого Трамп сможет встретиться с Путиным и обсудить все вопросы мирового строя на самом высоком уровне.

Ответ Келлога

Комментируя высказывания Малафеева, Келлог сказал, что тому следует "лучше понимать, кто такой Дональд Трамп", и что недооценивать новоизбранного президента — это "большая ошибка".

"Это не о Ките Келлоге. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он с этим разберется, как он всегда это делал. Лучше вернись назад в свою коробку и лучше пойми Дональда Трампа, потому что ты явно не понимаешь", – ответил спецпосланник новоизбранного президента США.

К слову, Reuters сообщило, что команда Трампа предложила три варианта мирного плана по войне в Украине. Автор одного из планов – Келлог. Документ предусматривает замораживание линий фронта и большее количество оружия для Украины при согласии на мирные переговоры.

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