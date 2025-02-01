Спецпосланник Трампа сделал важное заявление об окончании войны в Украине

Дипломат говорит, что у президента США есть надежный план.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в Украине в течение месяцев, а не лет.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий", — сказал Келлог.

По его словам, для этого Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать". Келлог подчеркнул, что скорейшее завершение войны отвечает интересам США и всего мирового сообщества.

Он также добавил, что решение о возможных дополнительных санкциях против России для достижения прогресса в прекращении войны "остается за президентом Трампом".

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

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