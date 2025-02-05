Спецпредставитель президента США Келлог приедет в Украину: СМИ назвали дату визита

У команды Зеленского запланированы встречи и коммуникация с командой Дональда Трампа на ближайшее время.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники.

При этом, по информации источников, встречи и коммуникация с командой Дональда Трампа у команды президента Зеленского запланированы и на более раннее время.

Стала известна дата приезда спецпредставителя Трампа в Украину

Ранее сообщалось, что Кит Келлог может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после 11 февраля.

Сообщалось, что Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции, которая состоится 14 — 16 февраля и во время которой представят стратегию президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп 3 февраля подписал указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по Украине и России.

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