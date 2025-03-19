Спецпредставитель США рассказал, когда может быть полное прекращение огня в Украине

США рассматривают вариант смягчения санкций после заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

Впервые с начала войны появились реальные перспективы для достижения полного прекращения огня

Такое мнение высказал спецпредставитель президента США Стив Виткофф в соцсети Х издания Clash Report.

"Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине через пару недель", — сказал он.

Также он считает, что смягчение антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война, начатая Россией, может завершиться уже в этом году, но для этого необходимы гарантии безопасности для Украины. По словам Зеленского, без таких гарантий Россия может снова начать войну, поскольку, по его мнению, это сущность Путина.

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