Спецпредставитель Трампа анонсировал новые переговоры в Саудовской Аравии между США и Россией об Украине

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф 19 марта 2025 года заявил, что переговоры американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным были убедительны , но, мол, еще нужно многое обсудить, поэтому это планируют сделать на следующей встрече делегаций США и России.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

По его словам, встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Процесс переговоров не легок, потому что, как сказал Виткофф, "дьявол скрывается в деталях".Но команда Трампа стремится уточнить эти детали в Джидде.

В Саудовской Аравии планируется обсудить морское перемирие и прекращение обстрелов по инфраструктуре. Мол, именно с такими результатами вышли Белый дом и Кремль после разговора глав стран.

Также США ожидают поддержки от украинской стороны.

"Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это", — отметил американский чиновник. Однако пока неизвестно, примет ли украинская делегация участие в переговорах в Саудовской Аравии.

"А после этого мы перейдем к полному прекращению огня. И у нас сегодня был очень хороший разговор об ингредиентах для достижения этого, — подчеркнул Стив Виткофф.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва могут наладить экономические отношения после окончания войны в Украине. "Россия владеет ресурсами, которые нужны США" — убежден Трамп. Речь идет о возможности приобретения редкоземельных металлов.

Добавим, что 18 марта 2025 г. состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился около двух часов.

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