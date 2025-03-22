Спецпредставитель Трампа назвал конечную цель переговоров по войне

В Штатах называют "шагом вперед" согласие о прекращении огня по энергетической инфраструктуре.

Конечной целью переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного перемирия. В ходе встречи стороны обсудят возможность полного прекращения огня.

Об этом он заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в интервью Такеру Карлсону.

"Конечная цель — 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня — это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя", — заявил американский политик.

По его словам, достигнутое согласие о прекращении огня по энергетической инфраструктуре является значительным шагом вперед. Кроме того, Виткофф анонсировал возобновление моратория на морские удары в Черном море.

Как сообщалось, Стивен Виткофф также сообщил, когда Россия может прекратить удары по украинской энергетике. По его словам, США сместили Москву в направлениях, ранее казавшихся невозможными.

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