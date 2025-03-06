Спецпредставитель Трампа оценил возможность возвращения к "стамбульским договоренностям"

Так называемые "стамбульские договоренности", которые предлагала подписать Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину, не могут быть правильным ориентиром для урегулирования войны.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на Совете по международным отношениям.

"Стамбульские требования были очень серьезными для ослабленной Украины", — сказал он.

При этом Келлог отметил, что другой спецпредставитель администрации Трампа Стив Уиткофф допустил возможность использования этих договоренностей только в качестве "отправной точки".

“Я бы согласился с тем, что говорил Стив. А Стив говорил – это отправная точка. Я не думаю, что это справедливая рамка. Если вы хотите, вы можете с россиянами начать с этих позиций”, — подчеркнул он.

Кит Келлог считает, что вместо возвращения к старым форматам необходимо разработать новый подход, учитывающий нынешний баланс сил.

Напомним, после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал "стамбульские протоколы" 2022 года "ориентирами" для переговоров между Киевом и Москвой.

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